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"Яндекс" и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи

"Яндекс" и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи Сервисы "Яндекс.Поиск" и "Поиск Mail.ru", который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи.
ИКТ
18 апреля 2022 г. 21:58
Яндекс и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи

Сервисы "Яндекс.Поиск" и "Поиск Mail.ru", который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

При введении запросов Instagram и Facebook поисковой сервис "Яндекса" вместо официального сайта выдает ссылку на приложение в Google Play, статью о соцсети в "Википедии" и предложения о скачивании файла приложения для Android со сторонних сервисов. Похожие результаты выдает и "Поиск Mail.ru". Также при запросах в поисковой системе "Яндекса" появляется плашка "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".

Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, пояснили ТАСС в пресс-службе компании. "Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - уточнили в "Яндексе".

В пресс-службе VK добавили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.

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