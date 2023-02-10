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Yahoo сократит более 20% сотрудников из-за реорганизации рекламного бизнеса

Yahoo сократит более 20% сотрудников из-за реорганизации рекламного бизнеса Американская компания Yahoo планирует сократить более 20% работников в рамках реорганизации своего рекламного подразделения.
ИКТ
10 февраля 2023 г. 05:04
Yahoo сократит более 20% сотрудников из-за реорганизации рекламного бизнеса

Американская компания Yahoo планирует сократить более 20% работников в рамках реорганизации своего рекламного подразделения.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителей компании.

В самом рекламном подразделении сокращения составят более 50%. Компания объясняет такое решение не финансовыми проблемами, а стратегическим решением о реорганизации, поскольку рекламное подразделение в последнее время оказалось неприбыльным.

Более 1 тыс. рабочих мест будет сокращено в четверг, это составит 12% от числа сотрудников. Оставшиеся 8% или немногим более будут сокращены во второй половине года, отмечает портал.

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