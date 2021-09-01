Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по производству электромобилей

Один из мировых лидеров по производству смартфонов китайская компания Xiaomi завершила регистрацию собственной дочерней структуры, которая займется производством электромобилей.

Один из мировых лидеров по производству смартфонов китайская компания Xiaomi завершила регистрацию собственной дочерней структуры, которая займется производством электромобилей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в ее официальном аккаунте в социальной сети Weibo .

Уставной капитал новой компании "Сяоми цичэ" составил 10 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов США). В качестве ее законного представителя утвержден председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь. В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi достигнет 10 млрд долларов США.

Между объявлением о планах компании по разработке и производству собственных электромобилей и регистрацией соответствующей дочерней структуры прошло пять месяцев. В сообщении указывается, что Xiaomi уже подобрала команду из 300 специалистов для новой компании, но продолжает работу по поиску высококвалифицированных кадров. В конце июля этого года Xiaomi также объявила о создании специальной структуры, которая займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения для автомобилей.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку в 100 млрд долларов США.