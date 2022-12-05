Xiaomi выходит на рынок настольных компьютеров

Компания Xiaomi намерена выйти на рынок персональных настольных компьютеров.

Компания Xiaomi намерена выйти на рынок персональных настольных компьютеров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на GizmoChina.

По информации издания, речь идет о выпуске нескольких моделей стационарных компьютеров. При этом Xiaomi уже присутствует на рынке компактных ПК — потребительских компьютеров для работы и развлечений на базе Windows.

Источник сообщил, что Xiaomi была готова представить первые модели стационарных ПК на мероприятии 1 декабря, которое было отменено из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя.

По словам инсайдеров, первой моделью Xiaomi окажется Host Mini PC — компактный настольный компьютер с блоком питания мощностью 100 ватт. Вторым устройством может быть компьютер, форм-фактор которого напоминает Mac mini от Apple. Девайс с прямоугольным корпусом небольшого размера будет иметь процессор AMD Ryzen 7 6800H, графический чип Radeon 680M RDNA2, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт.

Источники полагают, что стоимость аппарата составит 3 999 юаней (около 1000 манатов).