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Xiaomi выходит на рынок настольных компьютеров

Xiaomi выходит на рынок настольных компьютеров Компания Xiaomi намерена выйти на рынок персональных настольных компьютеров.
ИКТ
5 декабря 2022 г. 23:18
Xiaomi выходит на рынок настольных компьютеров

Компания Xiaomi намерена выйти на рынок персональных настольных компьютеров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на GizmoChina.

По информации издания, речь идет о выпуске нескольких моделей стационарных компьютеров. При этом Xiaomi уже присутствует на рынке компактных ПК — потребительских компьютеров для работы и развлечений на базе Windows.

Источник сообщил, что Xiaomi была готова представить первые модели стационарных ПК на мероприятии 1 декабря, которое было отменено из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя.

По словам инсайдеров, первой моделью Xiaomi окажется Host Mini PC — компактный настольный компьютер с блоком питания мощностью 100 ватт. Вторым устройством может быть компьютер, форм-фактор которого напоминает Mac mini от Apple. Девайс с прямоугольным корпусом небольшого размера будет иметь процессор AMD Ryzen 7 6800H, графический чип Radeon 680M RDNA2, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт.

Источники полагают, что стоимость аппарата составит 3 999 юаней (около 1000 манатов).

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