Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Девайс оснащен новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой до 2,96 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, а емкость встроенной памяти достигает 128 и 256 Гб в зависимости от комплектации.На новинке также установлен AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340х1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34,7 миллисекунды, а также со встроенным сканером отпечатка пальца.

Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie.

Продажи нового смартфона стартуют второго августа. Модель со встроенной памятью 128 Гб можно будет купить за 435 долларов, а в комплектации с 256 Гб памяти — за 508 долларов.