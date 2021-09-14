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Xiaomi разблокировала все "замороженные" ранее смартфоны

Xiaomi разблокировала все "замороженные" ранее смартфоны Китайская компания Xiaomi сняла блокировку со всех смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах.
ИКТ
14 сентября 2021 г. 18:21
Xiaomi разблокировала все замороженные ранее смартфоны

Китайская компания Xiaomi сняла блокировку со всех смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах.

Как передает Report, об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителя компании.

В компании отметили,что блокировки были направлены на предотвращение контрабанды на рынках, где Xiaomi официально не присутствует. Данная мера была временной — она действовала на период расследования возможной контрабанды продукции.

Ранее форум XDA-developers информировал, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в ряде стран и регионов, в частности, в Иране, Сирии, Северной Корее и на Кубе. Кроме того, заблокированными с сентября оказались устройства в Крыму. Пользователи смартфона через некоторое время после покупки гаджета якобы видят на экране сообщение, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.

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Версия на азербайджанском языке “Xiaomi” bloklanan smartfonların fəaliyyətini bərpa edib

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