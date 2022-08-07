О нас

Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука

Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука Новый ноутбук Notebook Pro 14 Ryzen Edition от компании Xiaomi появится в продаже 8 августа.
ИКТ
7 августа 2022 г. 17:22
Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука

Новый ноутбук Notebook Pro 14 Ryzen Edition от компании Xiaomi появится в продаже 8 августа.

Как передает Report, сообщение об этом было опубликовано на сайте издания GizmoChina.

Отмечается, что дизайн обсуждаемой модели будет идентичен версии с процессором Intel. Единственными отличиями Ryzen Edition от обычного Notebook Pro станут процессор AMD Ryzen 6000H вместо Intel Core i5, а также наличие интерфейса Thunderbolt 4.

Таким образом, ожидается, что Notebook Pro 14 Ryzen Edition также получит 14-дюймовый OLED-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, а также SSD-диск объемом 512 ГБ.

На данный момент известно, что ноутбук Xiaomi на базе процессора AMD первое время будет продаваться только в Китае по цене около 900 долларов США. Когда появится глобальная версия Notebook Pro 14 Ryzen Edition и сколько она будет стоить, не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В России ограничили доступ к страницам Patreon и Grammarly
В России ограничили доступ к страницам Patreon и Grammarly
7 августа 2022 г. 14:44
Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны
Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны
6 августа 2022 г. 13:25
Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата
Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата
5 августа 2022 г. 05:48
Азеркосмос начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море
"Азеркосмос" начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море
4 августа 2022 г. 10:34
В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone
В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone
3 августа 2022 г. 23:37
Расширен список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью
Расширен список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью
2 августа 2022 г. 15:22
Бакинский порт завершил тендер на 5 млн манатов
"Бакинский порт" завершил тендер на 5 млн манатов
1 августа 2022 г. 16:33
Азеркосмос в этом году экспортировал услуг на 13 млн долларов
"Азеркосмос" в этом году экспортировал услуг на 13 млн долларов
1 августа 2022 г. 12:42
Apple Pay разблокируют в браузерах Google Chrome, Edge и Firefox с выходом iOS 16
Apple Pay разблокируют в браузерах Google Chrome, Edge и Firefox с выходом iOS 16
31 июля 2022 г. 17:48
Турция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы
ФотоТурция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы
30 июля 2022 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi