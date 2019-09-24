Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон модели Mi 9 Pro 5G, который заряжает батарею за 69 минут.

Как передает Report, об этом во вторник сообщает интернет-портал The Verge.

В отличие от предыдущей модели, новинка поддерживает стандарт сетей пятого поколения (5G). Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 855+ и OLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма. Стоимость Mi 9 Pro 5G составит от 520 долларов до 605 долларов в зависимости от комплектации.

Продажа первой партии этих смартфонов начнется в Китае.