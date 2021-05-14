Xiaomi представила смартфон Mi 11 с ценой от iPhone 12

Для предзаказа смартфон станет доступен 14 мая, а старт продаж запланирован на 21 мая

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в России. Первый отличается очень высокой ценой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Xiaomi Mi 11, который дебютировал в Китае еще в декабре 2020 года, получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+. Вполне естественно, что топовый гаджет умеет работать с 5G и оснащен наиболее мощным (в мире Android) на сегодня процессором Snapdragon 888. Хотя в Xiaomi и называют набор камер в смартфоне кинематографическим, но вместе со 108-мегапиксельным основным и "шириком" на 13 Мп работает лишь 5 Мп макро-сенсор — телефото зум достался Ultra-версии, которая в Россию не поставляется. В Xiaomi решили не экономить и смартфоны для нашего рынка будут идти в комплекте с 55-ваттной зарядкой, которая может полностью зарядить батарейку на 4600 мАч меньше, чем за час.

Для нашего потребителя стали доступны и две версии Mi 11 Lite — с 5G и без. Вторая, ожидаемо проще — она работает с чипом Snapdragon 732G, тогда как вариант для мобильных сетей пятого поколения оснащен гораздо более мощным Snapdragon 780G. По другим характеристикам трубки одинаковы: 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с повышенной герцовкой, трехсенсорная камера и аккумулятор на 4250 мАч (без поддержки беспроводной зарядки).

Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не самой высокой за истории бренда в России — за версию 8/256 ГБ просят 85 990 рублей (1 161,72 долларов США). Для предзаказа смартфон станет доступен 14 мая, а старт продаж запланирован на 21 мая. Тем, кто поспешит, Xiaomi подарит беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Mi 11 Lite гораздо демократичнее: LTE-вариант 8/128 ГБ обойдется в 30 990 рублей (418,67 доллара США), а за 5G придется отдать 37 990 рублей (513,24 доллара США). Эти смартфоны доступны уже с 14 мая.