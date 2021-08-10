Xiaomi представила робота-собаку - ФОТО

Китайский технологический гигант Xiaomi представил нового четвероногого робота CyberDog.
По информации разработчиков, робот способен двигаться со скоростью 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Его вес составляет 3 кг. Он оснащен камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом "рыбий глаз". CyberDog разработан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia. В Xiaomi не уточняют назначение нового изобретения. В то же время по словам разработчиков, они надеются, что робот порадует поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники.
Разработчики Xiaomi подчеркнули, что программное обеспечение робота имеет открытый исходный код. Сообщается, что первая партия будет состоять из 1 тыс единиц. Цена одного экземпляра из первой партии будет составлять 9999 юаней (около 1 540 долларов США).