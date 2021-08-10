Xiaomi представила робота-собаку - ФОТО

Китайский технологический гигант Xiaomi представил нового четвероногого робота CyberDog.

Китайский технологический гигант Xiaomi представил нового четвероногого робота CyberDog.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил интернет-журнал The Verge.

По информации разработчиков, робот способен двигаться со скоростью 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Его вес составляет 3 кг. Он оснащен камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом "рыбий глаз". CyberDog разработан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia. В Xiaomi не уточняют назначение нового изобретения. В то же время по словам разработчиков, они надеются, что робот порадует поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники.

Разработчики Xiaomi подчеркнули, что программное обеспечение робота имеет открытый исходный код. Сообщается, что первая партия будет состоять из 1 тыс единиц. Цена одного экземпляра из первой партии будет составлять 9999 юаней (около 1 540 долларов США).