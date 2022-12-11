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Xiaomi представила новую серию флагманских смартфонов

Xiaomi представила новую серию флагманских смартфонов Xiaomi провела в Китае ежегодную презентацию, в рамках которой были представлены флагманские смартфоны компании.
ИКТ
11 декабря 2022 г. 19:34
Xiaomi представила новую серию флагманских смартфонов

Xiaomi провела в Китае ежегодную презентацию, в рамках которой были представлены флагманские смартфоны компании.

Как передает Report, об этом сообщает издание GizmoChina.

Xiaomi 13 и 13 Pro получили AMOLED-экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, О-образным вырезом под фронтальную камеру, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит, а также поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HLG. При этом младшая модель получила диагональ 6,36-дюйма и разрешение FHD+, а старшая – диагональ 6,73 дюйма и разрешение QHD+.

Оба устройства получили заднюю крышку из нанокожи, квадратный блок камер, а также защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. При этом рамки у Xiaomi 13 плоские, как у iPhone последних серий, а Xiaomi 13 Pro получил скругленные края из-за дисплея-"водопада". Обе модели оборудованы стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Новинки имеют по три камеры сзади, настроенные инженерами Leica. В набор Xiaomi 13 входят основной датчик Sony IMX800 с разрешением 50 Мп, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также 10-мегапиксельный телеобъектив. В свою очередь Xiaomi 13 Pro может похвастаться основным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989 c диагональю один дюйм, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 50-мегапиксельной телефотокамерой. Оба устройства получили 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Xiaomi 13 и 13 Pro работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Оба устройства имеют до 12 ГБ ОЗУ, а также 256 ГБ постоянной памяти. При этом Xiaomi 13 имеет аккумулятор на 4500 мАч, а Xiaomi 13 Pro – на 4820 мАч.

И старшая, и младшая модели поступят в продажу 14 декабря. За Xiaomi 13 компания просит от 4 тыс. юаней (примерно 970 манатов), модель Xiaomi 13 Pro стартует с ценником от 5 тыс. юаней (примерно 1 215 манатов).

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