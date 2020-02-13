Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, презентация проводилась в онлайн-формате.

Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Базируются они на чипе Snapdragon 865, имеют восемь или 12 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.

По словам разработчиков, устройства поддерживают сети 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5.

Кроме того, смартфоны оснащены камерами с основным модулем на 108 мегапикселей. Модель Mi 10 также получила широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора по два мегапикселя каждый. У Mi 10 Pro, помимо основного модуля, есть 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива на 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50X.

В России цена на Mi 10 будет варьироваться от 36 до 43 тысяч рублей (от 570 до 680 долларов США) в зависимости от объема оперативной и встроенной памяти. Версию Mi 10 Pro можно будет приобрести по цене от 45 до 55 тысяч рублей (714 до 870 долларов США).