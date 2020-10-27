Xiaomi показала доступный смартфон Redmi K30S с характеристиками флагмана

Китайская компания представила смартфон Redmi K30S — доступную версию Xiaomi Mi10T, показанного в конце сентября 2020 года

Китайская компания представила смартфон Redmi K30S — доступную версию Xiaomi Mi10T, показанного в конце сентября 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, смартфон получил аналогичные Mi10T характеристики — процессор Snapdragon 865, поддержка 5G, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 герца и трехкамерный модуль, с главным сенсором на 64 Мп.

Конфигурация памяти в смартфоне интереснее, чем у "оригинала" — обе версии Redmi K30S получили по 8 ГБ оперативной памяти, но отличаются размером встроенного накопителя — 128 или 256 ГБ.

Redmi K30S оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, чипом NFC и аккумулятором на 5000 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой.

Первой страной, где предложат Redmi K30S, станет Китай. Старт продаж запланирован на 11 ноября по цене 390 долларов США и 415 долларов США. Интересно, что базовая версия Xiaomi Mi10T 6/128 ГБ в Европе предлагается за 500 евро.