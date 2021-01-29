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Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон
ИКТ
29 января 2021 г. 12:05
Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

Xiaomi представила зарядную станцию Mi Air Charge, способную заряжать совместимые гаджеты по воздуху.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о революционной разработке компания сообщила официально в собственном блоге.

Станция представляет собой специальную коробку, способную формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон.

Mi Air Charge буквально нашпигован приемниками и передатчиками — 5 антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а 144 антенны передают волны. Зарядная башня способна одновременно работать с несколькими устройствами, которые находятся на расстоянии в несколько метров. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый гаджет.

Впрочем, ныне существующие смартфоны Mi Air Charge Technology не поддерживают. Как заявили китайцы, совместимый гаджет (это может быть не только телефон, а, например, телевизор) должен иметь радиомаяк и приемное устройство.

О сроках выхода зарядной станции Mi Air Charge и совместимых устройств не сообщается.

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Версия на английском языке Xiaomi introduces over-the-air wireless charging for smartphones
Версия на азербайджанском языке Telefonların simsiz doldurulması cihazı təqdim olunub

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