Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за 8 минут

Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере.

Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 400 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.

Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.

О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки