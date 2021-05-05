Xiaomi может выпустить три новых планшета

Компания Xiaomi работает сразу над тремя планшетами,
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", предположительно это будут мощные гаджеты высокого ценового сегмента, конкурирующие с аналогами от Samsung.
Проекты под кодовыми названиями Nabu, Enuma и Elish будут построены на флагманской линейке аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 8.
Для Enuma и Elish предусмотрен процессор SM8250 (чип Snapdragon 865, 865+ или 870), а для Nabu — процессор SM8150 (чип Snapdragon 855, 855+ или 860). Все планшеты получат IPS-дисплеи разрешением 2560х1600 точек. Как минимум у Nabu диагональ экрана составит 10,9 дюйма. Емкость аккумулятора заявлена 8720 мА/ч.
Работать планшеты Xiaomi будут на операционной системе Android с фирменной оболочкой MIUI. Основным конкурентом для новинок называются планшеты Samsung Galaxy Tab S6 и Samsung Galaxy Tab S7. Это единственные на рынке устройства с чипами Snapdragon 855 и Snapdragon 865 соответственно.
Дата премьеры первых планшетов Xiaomi не названа. Ожидается, что выход на рынок состоится в течение нынешнего года.