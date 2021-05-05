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Xiaomi может выпустить три новых планшета

Xiaomi может выпустить три новых планшета Работать планшеты Xiaomi будут на операционной системе Android с фирменной оболочкой MIUI
ИКТ
5 мая 2021 г. 17:50
Xiaomi может выпустить три новых планшета

Компания Xiaomi работает сразу над тремя планшетами, сообщили специалисты XDA Developers, изучив обновленный код устройств китайского производителя.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", предположительно это будут мощные гаджеты высокого ценового сегмента, конкурирующие с аналогами от Samsung.

Проекты под кодовыми названиями Nabu, Enuma и Elish будут построены на флагманской линейке аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 8.

Для Enuma и Elish предусмотрен процессор SM8250 (чип Snapdragon 865, 865+ или 870), а для Nabu — процессор SM8150 (чип Snapdragon 855, 855+ или 860). Все планшеты получат IPS-дисплеи разрешением 2560х1600 точек. Как минимум у Nabu диагональ экрана составит 10,9 дюйма. Емкость аккумулятора заявлена 8720 мА/ч.

Работать планшеты Xiaomi будут на операционной системе Android с фирменной оболочкой MIUI. Основным конкурентом для новинок называются планшеты Samsung Galaxy Tab S6 и Samsung Galaxy Tab S7. Это единственные на рынке устройства с чипами Snapdragon 855 и Snapdragon 865 соответственно.

Дата премьеры первых планшетов Xiaomi не названа. Ожидается, что выход на рынок состоится в течение нынешнего года.

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