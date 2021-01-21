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Xiaomi изобрела смартфон со "скрытой камерой"

Xiaomi изобрела смартфон со "скрытой камерой" Xiaomi придумала, как спрятать камеру в корпусе смартфона
ИКТ
21 января 2021 г. 21:22
Xiaomi изобрела смартфон со скрытой камерой

Xiaomi придумала, как спрятать камеру в корпусе смартфона.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Журналисты издания получили доступ к зарегистрированному во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) и Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) патенту компании. Изобретение предполагает использование "скрытой камеры" в смартфонах бренда, что позволит сэкономить место в корпусе устройства и избавит от вырезов на экране гаджета.

Согласно документу, камера состоит из нескольких объективов, которые направлены вверх, и отражающего элемента с системой зеркал. Во время съемки модуль с зеркалами с помощью электромотора выдвигается из корпуса смартфона и направляется в нужную для пользователя сторону. Таким образом камера может снимать фото и видео в любом направлении от устройства.

В настоящее время нет информации, имеет ли Xiaomi рабочий прототип девайса или только закрепляет за собой права на изобретение.

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