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Xiaomi готовит смартфон-хамелеон

Xiaomi готовит смартфон-хамелеон Xiaomi готовит смартфон с электрохромной задней панелью, которая сможет менять цвет.
ИКТ
30 августа 2021 г. 17:46
Xiaomi готовит смартфон-хамелеон

Xiaomi готовит смартфон с электрохромной задней панелью, которая сможет менять цвет.

Как передает Report со ссылкой на GizmoChina, информацию о работе над необычным устройством раскрыл китайский пользователь, известный своими инсайдами.

В публикации юзера Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo говорится, что Xiaomi пока тестирует смартфон-хамелеон и намерена добавить к одной из новых моделей электрохромную или фотохромную панель. Он указал, что пока нет окончательного решения, какую технологию использовать для новинки.

У Oppo есть смартфон Reno6 Pro+ Detective Conan Edition с электрохромной поверхностью. Устройство меняет цвет с серебряного на красный и черный. Для этого по поверхности проводится ток, сам корпус защищен специальным стеклом.

У Vivo S10 реализована фотохромная панель — она меняет цвет с оранжевого на синий, когда на панель попадают прямые солнечные лучи. Таким образом изменения происходят под воздействием ультрафиолета.

Ранее сообщалось, что Xiaomi перестанет выпускать новые смартфоны под брендом Mi. Компания заявила, что упростит именование устройств. Например, вместо нового Xiaomi Mi 12 китайский вендор представит Xiaomi 12.

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