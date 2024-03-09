X запустит аналог YouTube для телевизоров

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания X запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, которое должно стать конкурентом YouTube.
Как передает
По сведениям его источника, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.
"Маск настроен конкурировать с YouTube", - сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть "длинные видео на большом экране" и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.