X запустит аналог YouTube для телевизоров

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания X запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, которое должно стать конкурентом YouTube.

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания X запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, которое должно стать конкурентом YouTube.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Fortune.

По сведениям его источника, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.

"Маск настроен конкурировать с YouTube", - сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть "длинные видео на большом экране" и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.