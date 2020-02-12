WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно газете, производители телекоммуникационного оборудования, которые создают и продают коммутационную технику, базовые станции и антенны операторам сотовой связи, обязаны по закону встроить в них функцию, которая позволит властям получить доступ к сетям.

При этом они должны создавать оборудование таким образом, чтобы производитель не мог получить доступ без согласия оператора сети. И только правоохранительные органы имеют разрешение на доступ к "механизму перехвата".

Сообщается, что Huawei создала оборудование, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через этот механизм без ведома операторов. По словам источников газеты, компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.