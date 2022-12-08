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WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных

WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных Американская компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных.
ИКТ
8 декабря 2022 г. 08:27
WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных

Американская компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, сотрудники компании ведут работу над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection. Она будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит полностью защитить хранимую там информацию даже в случае взлома серверов Apple. При этом сама компания не будет иметь к ней доступа и впредь не сможет предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам.

Как указывает издание, система станет доступна для пользователей Apple в США в конце года, а в 2023 году она будет распространена по всему миру. При этом шифрование не будет действовать для трех функций: электронной почты, списка контактов и календаря.

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