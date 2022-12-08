WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных

Американская компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных.

Американская компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, сотрудники компании ведут работу над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection. Она будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит полностью защитить хранимую там информацию даже в случае взлома серверов Apple. При этом сама компания не будет иметь к ней доступа и впредь не сможет предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам.

Как указывает издание, система станет доступна для пользователей Apple в США в конце года, а в 2023 году она будет распространена по всему миру. При этом шифрование не будет действовать для трех функций: электронной почты, списка контактов и календаря.