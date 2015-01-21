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    ​Windows 10 станет бесплатной

    Воспользоваться бесплатным обновлением смогут пользователи Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Операционная система Windows 10 будет бесплатной для пользователей прежних версий Windows на протяжении первого года после появления.

    Как передает Report, oб этом на презентации, посвященной новой системе, сообщил вице-президент Microsoft Терри Майерсон.

    Воспользоваться бесплатным обновлением смогут пользователи Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Кроме того, до новой системы будут обновлены и все смартфоны, работающие на Windows Phone 8.1: компания заявила, что новую систему получат все нынешние смартфоны на Windows.

    Финальная версия Windows 10 должна будет появиться на рынка в 2015 году. В данный момент всем желающим доступна бесплатная тестовая версия Technical Preview, которая позволяет ознакомиться с новыми функциями системы.

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