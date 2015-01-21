​Windows 10 станет бесплатной

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Операционная система Windows 10 будет бесплатной для пользователей прежних версий Windows на протяжении первого года после появления.

Как передает Report, oб этом на презентации, посвященной новой системе, сообщил вице-президент Microsoft Терри Майерсон.

Воспользоваться бесплатным обновлением смогут пользователи Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Кроме того, до новой системы будут обновлены и все смартфоны, работающие на Windows Phone 8.1: компания заявила, что новую систему получат все нынешние смартфоны на Windows.

Финальная версия Windows 10 должна будет появиться на рынка в 2015 году. В данный момент всем желающим доступна бесплатная тестовая версия Technical Preview, которая позволяет ознакомиться с новыми функциями системы.