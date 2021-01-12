WhatsApp: Сообщения пользователей мессенджер и Facebook видеть не могут

Кэткарт: Будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать личные сообщения с помощью сквозного шифрования

Все сообщения пользователей WhatsApp по-прежнему защищены с помощью сквозного шифрования, ни сам мессенджер, ни его владелец Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения юзеров. Как передает Report, об этом говорится в заявлениях главы мессенджера Уилла Кэткарта в Twitter.

"Мы хотим развеять некоторые слухи - будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования", — говорится в сообщении.

По данным WhatsApp, обновление политики конфиденциальности не сказывается на конфиденциальности сообщений друзьям или семье через мессенджер. По словам Кэткарта, ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения пользователей за счет сквозного шифрования.

Мессенджер WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение. Так, мессенджер как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимыми сведениями о пользователе для анализа его привычек и вкусов.