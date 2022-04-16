О нас
Аудио новости

WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества

WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции по объединению чатов в сообщества.
ИКТ
16 апреля 2022 г. 05:42
WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции по объединению чатов в сообщества.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте мессенджера.

"Благодаря многочисленным отзывам наших пользователей мы увидели, что можем ещё больше упростить общение в группах. Так у нас возникла идея новой функции - сообществ WhatsApp. Они позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять", - говорится в заявлении.

Таким образом, нововведение подразумевает получение обновлений, которые рассылаются всему сообществу, а также возможность следить за обсуждениями в группах. "У админов также появится больше возможностей в сообществах. Они смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество", - поясняется на сайте мессенджера.

В WhatsApp считают, что с помощью сообществ, например, директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться с ними важными новостями, а также создавать группы, "посвященные отдельным классам, внеклассным мероприятиям или волонтерской работе в школе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi