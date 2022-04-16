WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции по объединению чатов в сообщества.

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции по объединению чатов в сообщества.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте мессенджера.

"Благодаря многочисленным отзывам наших пользователей мы увидели, что можем ещё больше упростить общение в группах. Так у нас возникла идея новой функции - сообществ WhatsApp. Они позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять", - говорится в заявлении.

Таким образом, нововведение подразумевает получение обновлений, которые рассылаются всему сообществу, а также возможность следить за обсуждениями в группах. "У админов также появится больше возможностей в сообществах. Они смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество", - поясняется на сайте мессенджера.

В WhatsApp считают, что с помощью сообществ, например, директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться с ними важными новостями, а также создавать группы, "посвященные отдельным классам, внеклассным мероприятиям или волонтерской работе в школе".