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WhatsApp запускает новую функцию

WhatsApp запускает новую функцию В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функцию, которая позволит выбирать качество отправляемых видеороликов.
ИКТ
3 июля 2021 г. 17:30
WhatsApp запускает новую функцию

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит выбирать качество отправляемых видеороликов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает сайт Wabetainfo.com.

Новая функция будет доступна в версии WhatsApp для смартфонов на операционной системе Android.

Отмечается, что пользователь сможет выбрать три варианта при отправке видео: "Авто" (рекомендуется), "Лучшее качество" и "Экономия данных".

Пока не говорится, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям.

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