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    WhatsApp ввел новую функцию

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.

    Как передает Report, приложение выпустило обновление для IOS, которое позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.

    Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже получив доступ к телефону.

    "Для этого нажмите "Настройки" -> "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" - и включите блокировку экрана", - говорится в описании новой версии мессенджера в App Store.

    Систему защиты можно активировать и отключать по своему усмотрению. 

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