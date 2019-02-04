WhatsApp ввел новую функцию

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.

Как передает Report, приложение выпустило обновление для IOS, которое позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.

Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже получив доступ к телефону.

"Для этого нажмите "Настройки" -> "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" - и включите блокировку экрана", - говорится в описании новой версии мессенджера в App Store.

Систему защиты можно активировать и отключать по своему усмотрению.