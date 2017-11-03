 Наверх
    Закрыть фоторежим

    WhatsАpp возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

    В настоящее время пользователи могут пользоваться услугами системы

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp восстановила работу.

    Как сообщает Report, в настоящее время поклонники сервиса могут воспользоваться услугами мгновенного обмена сообщениями, в том числе отправлять их.

    ***12:48

    Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемой в использовании системы мгновенного обмена сообщениями.

    Как сообщает Report, в настоящее время они не могут пользоваться услугами WhatsApp, в том числе отправлять сообщения.

    Проблема существует во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi