WhatsАpp возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp восстановила работу.

Как сообщает Report, в настоящее время поклонники сервиса могут воспользоваться услугами мгновенного обмена сообщениями, в том числе отправлять их.

***12:48

Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемой в использовании системы мгновенного обмена сообщениями.

Как сообщает Report, в настоящее время они не могут пользоваться услугами WhatsApp, в том числе отправлять сообщения.

Проблема существует во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане.