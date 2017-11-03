WhatsАpp возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp восстановила работу.
Как сообщает Report, в настоящее время поклонники сервиса могут воспользоваться услугами мгновенного обмена сообщениями, в том числе отправлять их.
***12:48
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемой в использовании системы мгновенного обмена сообщениями.
Как сообщает Report, в настоящее время они не могут пользоваться услугами WhatsApp, в том числе отправлять сообщения.
Проблема существует во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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