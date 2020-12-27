WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с нового года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на издание Mirror, приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

Чтобы WhatsApp заработал снова на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, необходимо обновить программное обеспечение до iOS 9, уточняет издание. Кроме того, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.