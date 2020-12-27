О нас
Report Georgia
Аудио новости

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с нового года

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с нового года Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года
ИКТ
27 декабря 2020 г. 00:10
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с нового года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на издание Mirror, приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

Чтобы WhatsApp заработал снова на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, необходимо обновить программное обеспечение до iOS 9, уточняет издание. Кроме того, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
26 декабря 2020 г. 14:54
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
26 декабря 2020 г. 13:31
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
25 декабря 2020 г. 14:47
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi