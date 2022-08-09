О нас

WhatsApp представил новые функции конфиденциальности

WhatsApp представил новые функции конфиденциальности Мессенджер WhatsApp получит три новые функции конфиденциальности, включая возможность регулировать, кто может видеть пользователя онлайн.
ИКТ
9 августа 2022 г. 13:30
WhatsApp представил новые функции конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp получит три новые функции конфиденциальности, включая возможность регулировать, кто может видеть пользователя онлайн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Facebook.

Теперь можно позволить видеть свой статус онлайн и дату последнего захода в мессенджер на выбор либо всем пользователям, либо только своим контактам (включая несколько исключений), либо никому. Также можно запретить делать скриншоты своих сообщений.

Еще появилась возможность выходить из групповых чатов, не уведомляя их участников. Тем не менее администраторы групп узнают, что пользователь вышел из чата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi