WhatsApp представил новые функции конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp получит три новые функции конфиденциальности, включая возможность регулировать, кто может видеть пользователя онлайн.

Мессенджер WhatsApp получит три новые функции конфиденциальности, включая возможность регулировать, кто может видеть пользователя онлайн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Facebook.

Теперь можно позволить видеть свой статус онлайн и дату последнего захода в мессенджер на выбор либо всем пользователям, либо только своим контактам (включая несколько исключений), либо никому. Также можно запретить делать скриншоты своих сообщений.

Еще появилась возможность выходить из групповых чатов, не уведомляя их участников. Тем не менее администраторы групп узнают, что пользователь вышел из чата.