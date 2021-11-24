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WhatsApp позволит управлять скоростью воспроизведения звуковых сообщений

WhatsApp позволит управлять скоростью воспроизведения звуковых сообщений Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.
ИКТ
24 ноября 2021 г. 13:36
WhatsApp позволит управлять скоростью воспроизведения звуковых сообщений

Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", новая возможность доступна в бета-версии WhatsApp.

С начала 2021 года WhatsApp позволял менять скорость голосовых заметок в чате, однако при пересылке сообщений эта функция не работала. Мессенджер решил исправить эту ситуацию.

Ранее WhatsApp начал разрабатывать возможность использования приложения для компьютера без сопряжения со смартфоном, а также ввел функцию жалобы на отдельные сообщения в чате, а не на пользователя в целом.

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