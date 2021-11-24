WhatsApp позволит управлять скоростью воспроизведения звуковых сообщений

Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", новая возможность доступна в бета-версии WhatsApp.
С начала 2021 года WhatsApp позволял менять скорость голосовых заметок в чате, однако при пересылке сообщений эта функция не работала. Мессенджер решил исправить эту ситуацию.
Ранее WhatsApp начал разрабатывать возможность использования приложения для компьютера без сопряжения со смартфоном, а также ввел функцию жалобы на отдельные сообщения в чате, а не на пользователя в целом.