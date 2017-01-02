WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим ПО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим программным обеспечением (ПО).

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на разработчиков программы.

В этом году WhatsApp не будет доступен для iPhone 3GS, мобильных устройств Windows Phone 7 и на телефонах с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2.

«Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, но у них нет тех способностей, которые понадобятся нам в будущем для расширения возможностей нашего приложения»,— пояснили разработчики.

Поддержка WhatsApp на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 была продлена до 30 июня 2017 года.