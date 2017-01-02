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    WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим ПО

    У них нет тех способностей, которые понадобятся нам в будущем для расширения возможностей приложения

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим программным обеспечением (ПО).

    Как передает Report, об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на разработчиков программы.

    В этом году WhatsApp не будет доступен для iPhone 3GS, мобильных устройств Windows Phone 7 и на телефонах с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2.

    «Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, но у них нет тех способностей, которые понадобятся нам в будущем для расширения возможностей нашего приложения»,— пояснили разработчики.

    Поддержка WhatsApp на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 была продлена до 30 июня 2017 года.

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