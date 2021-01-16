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WhatsApp перенес сроки введения новой политики из-за резкой критики

WhatsApp перенес сроки введения новой политики из-за резкой критики Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения своей новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.
ИКТ
16 января 2021 г. 00:36
WhatsApp перенес сроки введения новой политики из-за резкой критики

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения своей новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала администрация WhatsApp на своем сайте.

"Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и (существующие) факты", - говорится в сообщении. Как отметили представители мессенджера, то, что отправляют люди друг другу, остается только между ними, и это означает, что сервис "всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения". В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемыми новыми правилами эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики для того, чтобы иметь возможность разъяснить пользователем, в чем она заключается.

"Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp", - указано в заявлении.
Отметим, что в качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​“WhatsApp” qalmaqala görə yeni qərarının icrasını təxirə saldı

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