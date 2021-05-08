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WhatsApp передумал отключать "несогласных" пользователей после 15 мая

WhatsApp передумал отключать "несогласных" пользователей после 15 мая Какие именно ограничения функционала приложения будут введены в отношении несогласных еще неизвестно
ИКТ
8 мая 2021 г. 14:30
WhatsApp передумал отключать несогласных пользователей после 15 мая

Крупный (свыше миллиарда пользователей по всему миру) мессенджер WhatsApp (принадлежит американской корпорации Facebook) не будет отключать не принявших новые условия использования мессенджера пользователей после 15 мая.

Однако, как передает Report со ссылкой на издание CNET.com, "несогласные" в будущем могут столкнуться с некорректной работой и ограничением функциональности приложения.

Пока остается неясным, какие именно ограничения функционала приложения будут введены в отношении несогласных с новой политикой мессенджера пользователей.

Напомним, что WhatsApp запланировал новые правила конфиденциальности приложения ввести уже с 15 мая 2021 года.

Мессенджер хочет делиться с материнской компанией Facebook еще большим количеством данных своих пользователей: на это в новом пользовательском соглашении и пытаются "подписать" людей по всему миру, в том числе — в России.

В самом мессенджере WhatsApp объявили о введении новых правил в январе текущего года.

Как предполагалось изначально, новые правила должны были вступить в силу уже 8 февраля, но из-за широкого общественного резонанса руководство мессенджера перенесло введение новой политики конфиденциальности данных на 15 мая.

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