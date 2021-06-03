WhatsApp научат работать на нескольких гаджетах одновременно

Разработчики обещают сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно, используя одну учетную запись.
Как передает Report, об этом
Как обещают в компании, такая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит функционировать, даже если один из гаджетов разрядится.
Кроме того, в мессенджере подтвердили разработку "однократного просмотра", который будет автоматически удалять сообщения после того, как получатель его прочитает. Значительно расширятся возможности "исчезающих сообщений" — WhatsApp даст возможность включать ее во всех чатах.
Новые функции появятся в одной из публичных бета-версий приложения, а позже станут доступны и всем пользователям. Отдельно отмечается, что в WhatsApp работают над отдельным приложением для планшетов iPad.