О нас
Report Georgia
Аудио новости

WhatsApp начнет блокировать "несогласных"

WhatsApp начнет блокировать "несогласных" Скоро мессенджер начнет запрашивать подтверждение о согласии с новыми правилами сервиса, кто откажется — потеряет доступ к нему
ИКТ
4 декабря 2020 г. 14:56
WhatsApp начнет блокировать несогласных

С 8 февраля 2021 года у мессенджера WhatsApp вступают в силу новые Условия использования — это те правила, с которыми обычно все соглашаются, не читая.

Как передает Report со ссылкой на wi-fi.ru, разработчики уже готовятся к переходу и скоро начнут собирать разрешения от пользователей.

Пользователи WhatsApp в ближайшие недели увидят сообщение, которое предлагает ознакомиться с новыми правилами и подтвердить свое согласие. Это окно можно закрыть, но потом оно будет постоянно появляться до тех пор, пока вы не согласитесь. Если по каким-то причинам вы не согласны с новыми правилами и не хотите подтверждать, то WhatsApp заблокирует доступ к мессенджеру.

В таком случае через настройки можно будет полностью удалить свой аккаунт. Что изменилось в условиях использования WhatsApp — пока неизвестно.

Компания до сих пор не опубликовала новый документ, так что подробности появятся позже, когда разработчики начнут собирать подтверждения со стороны пользователей. Ради этого в мессенджер даже добавили новую функцию, с помощью которой можно показывать пользователю различные интерактивные объявления. Так что в будущем подобных окон может появиться больше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Whatsapp to force users to agree new privacy rules

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
2 декабря 2020 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi