WhatsApp начнет блокировать "несогласных"

Скоро мессенджер начнет запрашивать подтверждение о согласии с новыми правилами сервиса, кто откажется — потеряет доступ к нему

С 8 февраля 2021 года у мессенджера WhatsApp вступают в силу новые Условия использования — это те правила, с которыми обычно все соглашаются, не читая.

Как передает Report со ссылкой на wi-fi.ru, разработчики уже готовятся к переходу и скоро начнут собирать разрешения от пользователей.

Пользователи WhatsApp в ближайшие недели увидят сообщение, которое предлагает ознакомиться с новыми правилами и подтвердить свое согласие. Это окно можно закрыть, но потом оно будет постоянно появляться до тех пор, пока вы не согласитесь. Если по каким-то причинам вы не согласны с новыми правилами и не хотите подтверждать, то WhatsApp заблокирует доступ к мессенджеру.

В таком случае через настройки можно будет полностью удалить свой аккаунт. Что изменилось в условиях использования WhatsApp — пока неизвестно.

Компания до сих пор не опубликовала новый документ, так что подробности появятся позже, когда разработчики начнут собирать подтверждения со стороны пользователей. Ради этого в мессенджер даже добавили новую функцию, с помощью которой можно показывать пользователю различные интерактивные объявления. Так что в будущем подобных окон может появиться больше.