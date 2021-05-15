WhatsApp начинает урезать функции у ряда пользователей

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежную прессу.

WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных материнской корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Это вызвало широкий резонанс у пользователей WhatsApp и их достаточно массовый переход в другие мессенджеры, после чего компания перенесла внедрение нового соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.