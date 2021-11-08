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WhatsApp больше не зависит от смартфонов

WhatsApp больше не зависит от смартфонов Разработчики приложения уже начали распространение его общедоступной версии с новой функцией.
ИКТ
8 ноября 2021 г. 14:33
WhatsApp больше не зависит от смартфонов

Разработчики приложения уже начали распространение его общедоступной версии с новой функцией.

Как передает Report со ссылкой на 4pda.to, теперь популярный мессенджер можно использовать на ПК или планшете, даже если смартфон не подключён к интернету. Все устройства при этом используют собственный идентификатор и связаны с аккаунтом пользователя на сервере. Сейчас к учётной записи получится подключить не более четырёх устройств одновременно. При этом планшет не может выступать основным гаджетом для создания учётки, а на iPhone действуют некоторые ограничения.

Так, владельцы смартфонов Apple не смогут удалять чаты или отдельные сообщения на других устройствах, помимо iPhone. Есть и ещё одно условие для пользователей смартфонов любых производителей. Оно заключается в обязательном запуске WhatsApp на основном устройстве не реже, чем раз в 14 дней, иначе синхронизация будет отключена. Чтобы начать использование функции, необходимо активировать её во вкладке "Связанные устройства".

Некоторым пользователям, возможно, потребуется выбрать пункт меню "Присоединиться к бета-версии для нескольких устройств". Затем необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код, который появится в веб-версии WhatsApp на ПК.

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