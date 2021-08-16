Американская компания Walmart готовится выйти на рынок криптовалюты.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, недавно компания разместила в открытом доступе объявление о приеме на работу "профессионала, хорошо знающего сферу криптовалютных продуктов".
Крупнейшей в стране сети розничных магазинов нужен "дальновидный лидер", который сможет занять высокую позицию в развитии продуктов в сфере криптовалют. Такой лидер призван разработать стратегию цифровой валюты для Walmart.
Помимо этого кандидат будет "выявлять инвестиции и партнерства в связи с криптовалютами". Тем не менее, конкретики относительно будущих криптопродуктов в объявлении не приводится.
Информация о поиске специалиста по криптовалютам появилась спустя несколько дней после того, как аналогичную вакансию объявила компания Amazon - конкурент Walmart в сфере розничной торговли.