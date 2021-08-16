Walmart готовится выйти на рынок криптовалюты

Компания ищет "профессионала, хорошо знающего сферу криптовалютных продуктов"

Американская компания Walmart готовится выйти на рынок криптовалюты.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, недавно компания разместила в открытом доступе объявление о приеме на работу "профессионала, хорошо знающего сферу криптовалютных продуктов".

Крупнейшей в стране сети розничных магазинов нужен "дальновидный лидер", который сможет занять высокую позицию в развитии продуктов в сфере криптовалют. Такой лидер призван разработать стратегию цифровой валюты для Walmart.

Помимо этого кандидат будет "выявлять инвестиции и партнерства в связи с криптовалютами". Тем не менее, конкретики относительно будущих криптопродуктов в объявлении не приводится.

Информация о поиске специалиста по криптовалютам появилась спустя несколько дней после того, как аналогичную вакансию объявила компания Amazon - конкурент Walmart в сфере розничной торговли.