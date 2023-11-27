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Выявлены новые фишинговые атаки армян против граждан Азербайджана

Выявлены новые фишинговые атаки армян против граждан Азербайджана Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила новые фишинговые атаки армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.
ИКТ
27 ноября 2023 г. 15:26
Выявлены новые фишинговые атаки армян против граждан Азербайджана

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила новые фишинговые атаки армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Сообщается, что армянские хакеры прибегли к новому методу захвата информации о данных банковских карт и присвоения денежных средств, создавая веб-сайты, через которые якобы продают билеты на различные спектакли в театрах.

"Мы призываем граждан быть бдительными в отношении таких случаев, приобретать билеты только в официальных точках продаж и на официальных сайтах продаж", - говорится в заявлении Госслужбы.

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Версия на английском языке ФотоNew phishing attacks by Armenians against Azerbaijani citizens identified
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı yeni fişinq hücumları müəyyən edilib

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