Выявлены новые фишинговые атаки армян против граждан Азербайджана

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила новые фишинговые атаки армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила новые фишинговые атаки армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Сообщается, что армянские хакеры прибегли к новому методу захвата информации о данных банковских карт и присвоения денежных средств, создавая веб-сайты, через которые якобы продают билеты на различные спектакли в театрах.

"Мы призываем граждан быть бдительными в отношении таких случаев, приобретать билеты только в официальных точках продаж и на официальных сайтах продаж", - говорится в заявлении Госслужбы.