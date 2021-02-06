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Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу

Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу При этом не сообщается долетели ли до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата
ИКТ
6 февраля 2021 г. 10:50
Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу

Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

По информации американских военных, спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.

Telkom-3 массой 1900 килограммов был запущен в космос вместе с российским спутником связи "Экспресс-МД2" в августе 2012 года с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Однако из-за аварии "Бриза" оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.

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