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Высокопоставленный менеджер Twitter покинул компанию

Высокопоставленный менеджер Twitter покинул компанию Глава отдела безопасности бренда и качества приложений социальной сети Twitter Эй Джей Браун покинул свой пост.
ИКТ
2 июня 2023 г. 21:22
Высокопоставленный менеджер Twitter покинул компанию

Глава отдела безопасности бренда и качества приложений социальной сети Twitter Эй Джей Браун покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным газеты, увольнение последовало за уходом из компании директора отдела доверия и безопасности Twitter Эллы Ирвин, в подчинение которой входил Браун. В компании он занимался предоставлением гарантий рекламодателям о том, что Twitter является безопасной площадкой для размещения рекламы.

27 ноября прошлого года газета, ссылаясь на сотрудников ведущих рекламных агентств, сообщила, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода Маска к управлению купленной им компанией, которой принадлежит эта сеть.

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