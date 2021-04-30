О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила 1,04 млрд долларов США.
ИКТ
30 апреля 2021 г. 03:34
Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила 1,04 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании.

"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в 1,04 (долларов США) млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова финансового директора компании Неда Сигала.

Доходы от рекламы за отчетный период, который завершился 31 марта, составили 899 млн долларов США, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно ожиданиям компании, общая выручка Twitter во втором квартале составит от 980 млн до 1,08 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tvitterin son üç ayda gəliri 28 faiz artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi