Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила 1,04 млрд долларов США.
"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в 1,04 (долларов США) млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова финансового директора компании Неда Сигала.
Доходы от рекламы за отчетный период, который завершился 31 марта, составили 899 млн долларов США, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно ожиданиям компании, общая выручка Twitter во втором квартале составит от 980 млн до 1,08 млрд долларов США.