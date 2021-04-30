Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила 1,04 млрд долларов США.

Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила 1,04 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании.

"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в 1,04 (долларов США) млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова финансового директора компании Неда Сигала.

Доходы от рекламы за отчетный период, который завершился 31 марта, составили 899 млн долларов США, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно ожиданиям компании, общая выручка Twitter во втором квартале составит от 980 млн до 1,08 млрд долларов США.