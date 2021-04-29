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Выручка компании Facebook выросла на 48%

Выручка компании Facebook выросла на 48% Выручка компании Facebook в первом квартале этого года превысила отметку в 26 млрд долларов США
ИКТ
29 апреля 2021 г. 05:51
Выручка компании Facebook выросла на 48%

Выручка компании Facebook в первом квартале этого года превысила отметку в 26 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, доходы Facebook составили 26,1 млрд долларов США, что на 48 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 94 процента и достигла 9,49 млрд долларов США, число активных пользователей в марте достигло 2,85 млрд.

Руководство компании отмечает, что хорошим финансовым показателям способствовал рост стоимости размещения рекламы, которая возросла в среднем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Facebook прогнозирует стабильное повышение данного показателя до конца этого года.

"Мы продемонстрировали сильный квартал, помогая людям оставаться на связи и развиваться бизнесу", - приводятся в отчете слова руководителя компании Марка Цукерберга. Он информировал о намерении Facebook продолжать активно инвестировать в виртуальную и дополненную реальность, а также в развитие экономики для создателей контента.

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