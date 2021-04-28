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Выручка Huawei снизилась из-за продажи бренда Honor

Выручка Huawei снизилась из-за продажи бренда Honor Эрик Сюй: Текущий 2021 год будет для нас еще одним сложным годом, но наша будущая стратегия развития начнет обретать форму
ИКТ
28 апреля 2021 г. 12:58
Выручка Huawei снизилась из-за продажи бренда Honor

Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом квартале сократилась в годовом выражении на 16,5%, до 152,2 миллиарда юаней (23,5 миллиарда долларов США), говорится в сообщении компании.

Как передает Report, при этом рентабельность по чистой прибыли за указанный период составила 11,1%, что на 3,8 процентного пункта выше, чем за январь-март 2020 года. Huawei не раскрыла данных о чистой прибыли за минувший квартал.

Компания отмечает, что ее бизнес телекоммуникационных сетей продолжал стабильно расти, в то время как выручка потребительского сектора компании снизилась, отчасти в результате продажи бренда Honor в ноябре 2020 года.

"Текущий 2021 год будет для нас еще одним сложным годом, но это также год, когда наша будущая стратегия развития начнет обретать форму", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Эрика Сюй (Eric Xu).

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования.

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Версия на английском языке Huawei sees revenue decline over sale of Honor budget smartphone unit

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