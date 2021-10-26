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Выручка Facebook выросла на треть в годовом исчислении

Выручка Facebook выросла на треть в годовом исчислении Выручка компании Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года.
ИКТ
26 октября 2021 г. 05:08
Выручка Facebook выросла на треть в годовом исчислении

Выручка компании Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, опубликованная в понедельник на ее сайте.

За трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка Facebook составила 29 млрд долларов США. По итогам третьего квартала 2020 года компания отчиталась о выручке 21,4 млрд долларов США. Чистая прибыль Facebook в минувшем квартале составила 9,19 млрд долларов США, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пользователей одноименной социальной сети, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру составило 2,91 млрд человек. Хотя бы один раз в сутки Facebook за отчетный период пользовались 1,93 млрд человек. Оба этих показателя выросли на 6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Согласно опубликованным данным, в мире 3,58 млрд человек хотя бы раз в месяц используют какой-либо из сервисов компании. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, за отчетный период было 2,81 млрд.

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