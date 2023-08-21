Выпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовую марку по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".
Новая марка выпущена в обращение тиражом 4 000 штук. Марка был скреплена печатью председателя совета директоров "Азерпочт" Афгана Джалилова и президента Азербайджанской шахматной федерации, вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE) Махира Мамедова.
Отметим, что Кубок мира по шахматам стартовал 30 июля и продлится до 25 августа.
Выпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматамВыпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовую марку по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт". Новая марка выпущена в обращение тиражом 4 000
ИКТ
21 августа 2023 г. 16:26
https://static.report.az/photo/14eddbac-ba2c-380a-bb02-8c4a253acafd.jpg
ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовую марку по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам.
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilən Şahmat üzrə Dünya Kuboku münasibətilə poçt markası buraxılıb