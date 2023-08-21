Выпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам

Выпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовую марку по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт". Новая марка выпущена в обращение тиражом 4 000

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ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовую марку по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам.



Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".



Новая марка выпущена в обращение тиражом 4 000 штук. Марка был скреплена печатью председателя совета директоров "Азерпочт" Афгана Джалилова и президента Азербайджанской шахматной федерации, вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE) Махира Мамедова.



Отметим, что Кубок мира по шахматам стартовал 30 июля и продлится до 25 августа. Подпишитесь на наш Telegram канал