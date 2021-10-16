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Выплаты в США хакерам-вымогателям в этом году составили не менее $590 млн

Выплаты в США хакерам-вымогателям в этом году составили не менее $590 млн Выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили за первые шесть месяцев 2021 года 590 млн долларов США, что выше показателей за весь 2020 год.
ИКТ
16 октября 2021 г. 06:16
Выплаты в США хакерам-вымогателям в этом году составили не менее $590 млн

Выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили за первые шесть месяцев 2021 года 590 млн долларов США, что выше показателей за весь 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе, составленном Министерством финансов США.

Ведомство отмечает, что документ был подготовлен "в ответ на увеличение числа и серьезности атак с использованием вирусов-вымогателей на критически важную инфраструктуру США начиная с конца 2020 года". Как подчеркивают в Минфине, "вирусы-вымогатели становятся все большей угрозой финансовому сектору США, бизнесу и общественности".

По данным министерства, выплаты хакерам-вымогателям, о которых были проинформированы американские власти, "за первые шесть месяцев 2021 года составили $590 млн, что превышает сумму, о которой сообщалось за весь 2020 год (416 млн долларов США)".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da hakerlər kiberdələduzluq yolu ilə 590 milyon dollar əldə edib

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