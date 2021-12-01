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Выход астронавтов NASA в открытый космос назначен на завтра

Выход астронавтов NASA в открытый космос назначен на завтра Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 2 декабря.
ИКТ
1 декабря 2021 г. 08:29
Выход астронавтов NASA в открытый космос назначен на завтра

Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 2 декабря.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

78-е по счету работы в открытом космосе для американских астронавтов начнутся в 16:10 по бакинскому времени. Выход Маршберна и Бэррон продлится около 6,5 часа. С борта МКС им будет помогать астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, он будет контролировать работу манипулятора Canadarm-2.

Ранее назначенная на 30 ноября миссия астронавтов была отменена из-за сообщения о "приближающихся к станции обломках". "NASA определило, что орбита обломков не представляет риска для запланированного выхода в открытый космос Тома Маршберна и Кайлы Бэррон. Выход в космос для замены работающей со сбоями антенны на станции запланирован на четверг, 2 декабря", - говорится в сообщении.

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