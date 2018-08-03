Выгодные интернет-роуминг пакеты от Azercell распространены уже на 44 страны

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Оставаясь верным своей цели продолжать предоставлять всем абонентам выгодный роуминг во всем мире, Azercell расширяет географию своих интернет-роуминг пакетов. Теперь абоненты Azercell могут воспользоваться скидочными интернет-роуминг услугами еще в 34 странах Европы, США и в других странах.

Ранее в июле компания Azercell объявила о запуске новой интернет-роуминг услуги, с целью избежания высоких и непредсказуемых затрат для абонентов, часто использующих мобильный интернет за рубежом. Как было официально заявлено компанией, усиливается постепенный переход от голосовых услуг к услугам мобильного интернета для более доступного, простого в использовании и предсказуемого потребления дата-сервисов абонентами Azercell во время путешествий за пределы страны.

Во многих странах мира распространённой практикой среди абонентов, путешествующих за рубеж, является обыкновение отключать услуги интернет-роуминга в связи с высокими и непредсказуемыми ценами. По данным Еврокомиссии, почти половина граждан Азербайджана никогда не пользуется мобильным интернетом за рубежом. Около 90 процентов из них ограничиваются использованием таких базовых услуг, как электронная почта, в то время как более 25 процентов предпочитают просто отключать свои смартфоны за границей.

Интернет-роуминг пакеты Azercell основываются на трех основных принципах:

- Доступность (доступные и предсказуемые цены. Нет необходимости отключать интернет в роуминге)

- Управление затратами (без неожиданностей). Вы заранее знаете ваши затраты

- Простота использования (ясные и четкие цены)

Компания Azercell выступает с удобным и выгодным предложением в сфере решений касательно роуминг-услуг. Отныне Azercell предлагает азербайджанским абонентам дата-пакет в 1GB (14 дней) за 19,9 AZN в 44 наиболее посещаемых странах мира.

Azercell стремится сделать роуминг привлекательным для всех абонентов, продолжая предлагать выгодные решения, делая доступ к высококачественному мобильному интернету намного дешевле даже за рубежом.

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