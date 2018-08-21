Выгодные 4G предложения от Bakcell

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell постоянно работает над созданием выгодных предложений, а также расширяет зону охвата своей сети 4G/LTE, чтобы обеспечить еще большее число своих абонентов услугами мобильной связи самого высокого качества, а также лучшим цифровым клиентским опытом на рынке.

Чтобы предоставить абонентам возможность использования всех преимуществ своей сети 4G, которая уже полностью охватывает Баку и Абшеронский полуостров, а также центральные части более 30 регионов Азербайджана, Bakcell предлагает выгодные пакеты интернета, специально созданные для удовлетворения нужд и требований всех потребительских сегментов.

К примеру, абонентам, пользующимся интернетом наиболее интенсивно, будут по душе пакеты Sur@ "Только Данные" (для использования с СИМ картами Data-only), объемом в 10, 30, 50 Гб, а также доступные в виде пакета "безлимитный". Эти пакеты позволяют абонентам насладиться сверхскоростями 4G, достигающими 225 Мбит в секунду, благодаря чему они могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K со своих мобильных устройств и "Смарт" телевизоров, а также получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий.

Все интернет-пакеты Bakcell полностью совместимы с сетью 4G, и это означает, что ультрасовременная сеть LTE-A оператора позволит абонентам наиболее эффективно использовать интернет подключение, а также получить максимальный уровень скорости и удобства. Будучи самым инновационным мобильным оператором на рынке, Bakcell постоянно изучает нужды и требования всех потребительских сегментов. Таким образом, компании удалось создать сразу несколько пакетов интернета, которые наилучшим образом подходят для пользователей современных смартфонов. Ежемесячные пакеты объемом в 1, 3, 5, 10 и 20 Гб предлагают гибкость в использовании и внушительное количество трафика, помогая абонентам почувствовать все превосходство сети 4G Bakcell.

Более подробную информацию о предложениях Bakcell для смартфонов можно получить на сайте https://www.bakcell.com/ru/internet-for-smartphone...

Информацию о предложениях "только данные" для других устройств можно найти по ссылке https://www.bakcell.com/ru/internet-for-other-devi...

Bakcell продолжает работать над расширением зоны охвата сети 4G, чтобы сделать услуги 4G/LTE доступными для еще большего числа пользователей по все стране. Компания продолжит создавать обновленные, удобные и выгодные тарифы, продукты и услуги для современных пользователей услуг мобильной связи.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) в Азербайджане.